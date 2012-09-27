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Spor

TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin gününü ve saatini açıkladı

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kadın ve çocukların izleyebileceği mücadele 7 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

27 Eylül 2012 01:14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın tarihini ve saatini açıkladı. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle yalnız kadın ve çocuklar izleyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin günü açıklandı.  Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki dev mücadelede 7 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

 

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında genel görünüm şu şekilde;

 
05.10.2012 Cuma
KDÇ Karabükspor - Orduspor Dr.Necmettin Şeyhoğlu 20:00
 
Gaziantepspor - Medical Park Antalyaspor Kamil Ocak 20:00
 
Trabzonspor - Kasımpaşa Hüseyin Avni Aker 20:00
 
06.10.2012 Cumartesi 
İstanbul BBSK - Gençlerbirliği Atatürk Olimpiyat 16:00
 
Sanica Boru Elazığspor - Akhisar Belediyespor Elazığ Atatürk 19:00
 
Galatasaray - Eskişehirspor Türk Telekom Arena 19:00
 
07.10.2012 Pazar 
Sivasspor - Bursaspor Sivas 4 Eylül 16:00
 
Mersin İdmanyurdu - Kayserispor Tevfik Sırrı Gür 19:00
 
Fenerbahçe - Beşiktaş FB Şükrü Saracoğlu (Seyircisiz) 19:00

 

 

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