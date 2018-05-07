TFF, Fatih Terim'e 9 milyon lira tazminat ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 milyon lira faiziyle tazminat ödenmesine karar verildi.

Fatih Terim'in, milli takımdaki sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federesyonu'na (TFF) açtığı 12 milyon 950 bin liralık (3 milyon 500 bin Euro) tazminat talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davada karar verildi.



İstanbul 17. İş Mahkemesi'ndeki duruşmada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 milyon lira faiziyle tazminat ödenmesine karar verildi.

