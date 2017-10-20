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Spor

TFF, Euro 2024 için 9 aday şehri açıkladı

UEFA Yönetim Kurulu, kararını Eylül 2018'de açıklayacak

20 Ekim 2017 18:41

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu Euro 2024 için İstanbul, Bursa, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Ankara olmak üzere 9 şehrin aday gösterildiğini açıkladı.

TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını 27 Nisan 2018'de UEFA'ya teslim edecek. UEFA Yönetim Kurulu ise EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018'de yapacağı toplantıda açıklayacak.

TFF'nin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle: 

"Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri adaylık dosyasında yer alacak şehir ve stadyumlarla ilgili karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2017 tarihli toplantısında alınan kararla belirlediği şehir ve stadyumlar şöyle:

İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu), Bursa (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Antalya (Antalya Stadyumu), Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum), Gaziantep (Gaziantep Stadyumu), Kayseri (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu), Trabzon (Şenol Güneş Spor Kompleksi), Kocaeli (Yeni Stadyum), Ankara (Yeni Stadyum).

TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını 27 Nisan 2018'de UEFA'ya teslim edecek. UEFA Yönetim Kurulu ise EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018'de yapacağı toplantıda açıklayacak."

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