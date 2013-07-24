TFF Etik Kurulu üyesi İlyas Doğan görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlyas Doğan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Prof. Dr. İlyas Doğan, TFF Etik Kurulu üyeliğinin yanı sıra YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmesi nedeniyle çıkan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaparak, Futbol Federasyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini bildirdi. Doğan tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere Haziran 2011 tarihinden beri Yükseköğretim Genel Kurulu'nun görevlendirmesi nedeniyle federasyonumuzun etik kurulu üyesi bulunmaktayım. Altında imzam bulunan etik kurulu raporu, sporda dürüstlüğe aykırı davrananlar için bir hakikat tokadı olmuştur. Şahsımın ve diğer kurul üyesi meslektaşlarımın, sporda dürüstçe mücadele yolunda ahlak ve etiğe aykırı davranışların bir yaptırıma bağlanmasına dönük katkısının her zaman övgüyle hatırlanacağına inanıyorum. Hazırlamış olduğum raporun UEFA tarafından da kabul edildiği kamuoyunun bildiği bir husustur. Ancak spor alanında ahlak ve etiğin egemen olması yönünde diğer etik kurulu üyeleri ile beraber verdiğimiz hizmeti cezalandırmak isteyenler, bir süredir şahsıma karşı basın yolu ile yürütülen linç kampanyasından büyük bir memnuniyet duymalıdırlar. Diğer yandan halen yürütmekte olduğum Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinin doğal bir gereği olarak milyonlarca liralık yolsuzlukların üzerine ısrarla gitmemin bazı çevreleri rahatsız ettiğini biliyorum. Gerçekleştirdikleri yolsuzlukların örtbas edilmesi için yaptıkları baskılardan sonuç alamayanların yargı tarafından suçsuz görüldüğüm bir konuda; gerçeği bilmelerine rağmen, sanki iddialar yüce yargı tarafından sabit görülmüş gibi çıkan haberleri ellerini ovuşturarak okuduklarından eminim. Hakkımda ısrarla haber üretenler şahsımı arayıp iddiaların gerçek olup olmadığını sorma cesaretini bile gösterememişlerdir. Ancak bütün kamuoyu bilmelidir ki, hak bildiğim adaleti arama ve dürüstlük yolunda tek başına kalsam bile asla ödün vermeyeceğim. Şahsıma yürütülen haksız kampanyanın hem mensubu bulunduğum Yükseköğretim Kurulu, hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nu yıpratmasına müsaade etmem mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum."