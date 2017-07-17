TFF eski yönetim kurulu üyesi Aşçıoğlu: Demirören'in aile dostu Kerim bey, Arda'yı yumruklamıştı

2018'de Rusya'da oynanacak Dünya Kupası'na katılma ihtimali bulunan Milli Takım'da, futboldan çok 'olaylar' konuşulmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Yaşar Aşçıoğlu'nun iddiasına göre, 'TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in aile dostu Kerim bey' olarak adlandırdığı bir kişi, eski Milli Takım kaptanı Arda Turan'ı kafilenin kaldığı otelde yumruklamış.

"Fatih Terim yıllardır herkese 'gider' yaptı; benden dayağı yiyip 2 dakikada kaçtı"

Sputnik'te yer alan habere göre; Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde mekan sahibi olan ve 2 dönemdir yedek TFF yönetim kurulu üyesi olan Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavgayı yorumlarken, "Bu kavga TFF'nin ne kadar kötü yönetildiğinin; ekip olmaktan yoksun bir yönetim olduğunun net göstergesidir" ifadesini kullandı. Aşçıoğlu, yaşanan bu olayların bir ilk olmadığını, 'Arda Turan olayları'nın 'fitilini yakan' olayın aslında Katar'da kafilenin kaldığı otelde TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in bir aile dostunun Arda'yı yumruklamasıyla başladığı iddiasında bulundu.

FutbolArena'ya konuşan TFF eski yönetim kurulu üyesi Yaşar Aşçıoğlu'nun iddiaları şöyle:

"Milli Takım Direktörü Fatih Terim ile 2 dönemdir yedek TFF yönetim kurulu üyesi olan Selahattin Aydoğdu'nun kavga ediyor olması, TFF'nin ne kadar kötü yönetildiğinin başka bir göstergesidir. Çünkü Yıldırım Demirören'in yakın arkadaşı olan, kalelerdeki okey arkadaşı Selahattin Aydoğdu'nun bu duruşu, Fatih Hoca'nın bu duruşu, TFF'de ne kadar ekip olmaktan yoksun key bir yönetim olduğunun net göstergesidir. "

"Aynı durum Katar'da oldu. Yıldırım Demirören'in aile dostu Kerim Bey, Arda'yı bizim kaldığımız otelde yumruklamıştı ve Demirören, Kerim bey'e sahip çıkmıştı. Arda olaylarının fitilini yakan da bu olaydı."

Türkiye, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar ile 13 Kasım 2015'te hazırlık maçı oynamıştı.

"Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu'nun ceza kuruluna sevk edilmesi gerekir"

"Kabahat bunlarda değil. Bu rezilliği, rezillikleri görüp bilip istifasını istemeyenlerdir, başta Spor Bakanı (Akif Çağatay Kılıç). Normalde Federasyon'un Fatih hocayı da Selahattin'i de ceza kuruluna sevk etmesi gerekir. Kamuoyunun önünde kavga ettiler çünkü. Hadi mesajla beni sevk edenler etsin de görelim"