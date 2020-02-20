TFF, ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve ligin 21'inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının tarihlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de; Göztepe - Çaykur Rizespor müsabakası ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.