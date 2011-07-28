TFF: Eldeki belgeler karar için yeterli

T24 - Futbol Federasyonu’nun şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen belgelerin ligler başlamadan bir karar almak için yeterli olduğunu düşündüğü öğrenildi.











Kamuoyu ve hukukçular günlerdir, “Federasyona gönderilen belgelerle bir yere varılabilir mi? Ya eksik dosyalar varsa?” tartışmasına girerken, yapılan ilk değerlendirmede bir sonuca gidilebileceği düşüncesinin oluştuğu ve federasyonun 15 gün içinde kararını vereceği öğrenildi.



Kamuoyu ve hukukçular günlerdir, “Federasyona gönderilen belgelerle bir yere varılabilir mi? Ya eksik dosyalar varsa?” tartışmasına girerken, federasyon yetkilileri tarafından yapılan ilk değerlendirmede bir sonuca gidilebileceği düşüncesinin oluştuğu bildirildi.



Türkiye’de futbolu daha fazla soğutmamak ve heyecanı geri getirmek için önümüzdeki 15 gün içinde soruşturmada adı geçen kulüplerle ilgili kamuoyuna açıklama yapmayı planlayan federasyonun, sürecin hız kazanması adına elinden gelen gayreti gösterdiği bildirildi.



Milliyet'in haberine göre, yaklaşık bir haftadır dosyaları inceleyen Etik Kurulu’nun hazırlayacağı rapora göre kendisine bir yol haritası çizecek olan Futbol Federasyonu, ya bazı takımların şike olayına karıştığına kanaat getirecek ve disiplin talimatının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak küme düşürme kararı alacak, ya da kendisine iletilen belgelerin herhangi bir işlem yapmaya yeterli olmadığı hükmüne varacak.



Futbol Federasyonu’nun Süper Lig’in fikstür çekimini Ağustos ayının son haftasında yapma kararı alması da, bu tarihten önce kamuoyuna resmi bir açıklama yapılacağının işareti olarak algılandı.



Bu arada federasyonun liglere verilen bir aylık arada bazı organizasyonlar planladığı ve kulüplerle yapılacak görüşmelerin ardından önümüzdeki günlerde bununla ilgili sürpriz bir karar alabileceği de bildirildi.

Başkan Aydınlar sinirlendi



Öte yandan Bank Asya kulüpleri ile yapılan toplantıya girer girmez “Süper Lig kulüplerinin gelirlerinin Bank Asya’ya aktarılmasını istiyoruz” önerisi ile karşılaşan Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın bir hayli sinirlendiği öğrenildi. Aydınlar, “Biz burada gelir artırımı için değil, Türk Futbolu’nun en sıkıntılı dönemi için bir araya geldik. Sizin böyle bir toplantıda böyle bir taleple karşıma gelmeniz beni şaşırttı. Bu sadece Süper Lig’in sorunu değil, Bank Asya ve tüm ligleri ilgilendiren bir problem. Umarım hiçbir kulüp gelir açısından geçen sezonu aramaz. Süper Lig kadar Bank Asya’yı da ilgilendiren bir süreç bu” dediği belirlendi.