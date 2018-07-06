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Spor

TFF, dördüncü oyuncu değişikliğine izin verdi 

İSTANBUL / DHA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verdi

06 Temmuz 2018 01:28

İSTANBUL / DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verdi.
TFF Yönetim Kurulu, Riva\'da dün yaptığı toplantıda, statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verdiğini açıkladı.
IFAB tarafından 2018-2019 Futbol Oyun Kuralları Kitabı\'na eklenen bir metinle uzatma devrelerinde yapılacak dördüncü oyuncu değişikliği Futbol Federasyonları\'nın iznine bırakıldı.
TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen kararla birlikte, 2018-2019 sezonunda statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda uzatma devrelerinde takımlar ekstra bir oyuncu değişikliği yapma hakkı elde edecek.
UEFA da bugün yaptığı açıklamayla 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda uygulanan 4. oyuncu değişikliği kuralını 2018-2019 sezonu ile birlikte tüm organizasyonlarında uygulayacağını duyurmuştu.

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