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Spor

TFF Disiplin Kurulu Üyesi Reha alp istifa etti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trabzonlu üyesi Yusuf Reha Alp istifa etti.

28 Ağustos 2012 23:59

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel  Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Üyesi Yusuf Reha Alp, görevinden istifa ettiğini  bildirdi.

Yusuf Reha Alp, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık iki gündür sosyal  medyada hakkında yer alan yorum ve ithamları büyük bir üzüntüyle izlediğini  belirterek, “Hatta bu, öyle bir noktaya geldi ki kulübe hizmetlerini kamuoyunun  takdir edeceği rahmetli babam dahi konuya dahil edilmeye başlandı. Tüm bu  yaşananları aile olarak hak ettiğimizi düşünmüyorum” dedi.

Alp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Trabzonsporlu olduğuna inanmak istediğim kişilerle aramda oluşan hukuki  yorum ve değerlendirme farkının, bu noktaya gelmesi sürecinde bir hatam var ise  şahsım adına özür diliyorum. Ancak konunun artık beni aşıp çok sevdiğimiz  Trabzonspor Kulübü'nü yıpratma aşamasına geldiğini görmek, ziyadesiyle üzüntü  verici. Gelinen bu noktada, şahsıma yapılan tüm küfür ve hakaretleri,  kişiliğimden ödün de vererek sineye çekip, ortak mücadele vermemiz gereken  başkalarını sevindirmemek adına hiçbir yorum yapmayacağımın bilinmesini  isterim.”

Açıklamasında, tartışılan PFDK kararlarına koyduğu muhalefet şerhlerini  de kamuoyu ile paylaşacağını belirterek, “Bu vesileyle içinde bulunmaktan onur  duyduğum Trabzonspor camiasının bir kısmının, hakkı ve hukuku yeterince  savunamadığımı düşünmesi üzerine, işgal ettiğim TFF Profesyonel Futbol Disiplin  Kurulu Üyeliği koltuğundan istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak isterim”  ifadesini kullandı.

Yusuf Reha Alp, istifasının Türk futbolunun önünü kapayanların gözlerinin  açılmasını sağlamasını umduğuna değinerek, şunları kaydetti: “Belki bu yaşananlar üzerine verdiğim istifa Türk futbolunun önünü  kapayanların gözlerinin açılmasını sağlar da koltukta oturarak başarmaya gücümün  yetmediği bir şeyi, mezkur koltuktan kalkarak başarabilirim. İstifamdan itibaren  tarafsız kalma zorunluluğunu kaybetmem dolayısıyla da kendi camiasının büyük bir  kesimi tarafından yalnız bırakıldığına inandığım büyük Trabzonspor'un değerli  başkanının her zaman yanında olacağımın da bilinmesi isterim”

 

F.Bahçe istifasını istemişti

 

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2012 Nisan ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Üyesi Avukat Yusuf Reha Alp'in görevinden alınması yönünde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na müracaat etmişti.

 

Şike davasında öne çıkmıştı

 

PFDK üyesi Yusuf Reha Alp, şike soruşturması sürecinde Fenerbahçe'nin ile gerginlikler yaşamıştı.

Alp o dönemde "Bir kulübün yöneticileri ceza alıyorsa kulüp de ceza almalı bana göre. Ben sahaya yansıyıp yansımadığıyla da ilgilenmiyorum. Ama kurulda dahi çoğunluğun düşüncesi bu yönde değil. Hukukta yorum farkı vardır bu kararda da üyeler arasında yorum farkı oluştu. Zaten tüzel kişiler ile gerçek kişilerin yaptıklarının ayrılıp ayrılmaması hukuk içinde de tartışma konusudur" ifadelerini kullanarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

 

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TFFistifaProfesyonel Futbol Disiplin KuruluTrabzonYusuf Reha Alp

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