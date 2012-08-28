TFF Disiplin Kurulu Üyesi Reha alp istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Üyesi Yusuf Reha Alp, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Yusuf Reha Alp, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık iki gündür sosyal medyada hakkında yer alan yorum ve ithamları büyük bir üzüntüyle izlediğini belirterek, “Hatta bu, öyle bir noktaya geldi ki kulübe hizmetlerini kamuoyunun takdir edeceği rahmetli babam dahi konuya dahil edilmeye başlandı. Tüm bu yaşananları aile olarak hak ettiğimizi düşünmüyorum” dedi.

Alp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Trabzonsporlu olduğuna inanmak istediğim kişilerle aramda oluşan hukuki yorum ve değerlendirme farkının, bu noktaya gelmesi sürecinde bir hatam var ise şahsım adına özür diliyorum. Ancak konunun artık beni aşıp çok sevdiğimiz Trabzonspor Kulübü'nü yıpratma aşamasına geldiğini görmek, ziyadesiyle üzüntü verici. Gelinen bu noktada, şahsıma yapılan tüm küfür ve hakaretleri, kişiliğimden ödün de vererek sineye çekip, ortak mücadele vermemiz gereken başkalarını sevindirmemek adına hiçbir yorum yapmayacağımın bilinmesini isterim.”

Açıklamasında, tartışılan PFDK kararlarına koyduğu muhalefet şerhlerini de kamuoyu ile paylaşacağını belirterek, “Bu vesileyle içinde bulunmaktan onur duyduğum Trabzonspor camiasının bir kısmının, hakkı ve hukuku yeterince savunamadığımı düşünmesi üzerine, işgal ettiğim TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Üyeliği koltuğundan istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak isterim” ifadesini kullandı.

Yusuf Reha Alp, istifasının Türk futbolunun önünü kapayanların gözlerinin açılmasını sağlamasını umduğuna değinerek, şunları kaydetti: “Belki bu yaşananlar üzerine verdiğim istifa Türk futbolunun önünü kapayanların gözlerinin açılmasını sağlar da koltukta oturarak başarmaya gücümün yetmediği bir şeyi, mezkur koltuktan kalkarak başarabilirim. İstifamdan itibaren tarafsız kalma zorunluluğunu kaybetmem dolayısıyla da kendi camiasının büyük bir kesimi tarafından yalnız bırakıldığına inandığım büyük Trabzonspor'un değerli başkanının her zaman yanında olacağımın da bilinmesi isterim”

F.Bahçe istifasını istemişti

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2012 Nisan ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Üyesi Avukat Yusuf Reha Alp'in görevinden alınması yönünde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na müracaat etmişti.

Şike davasında öne çıkmıştı

PFDK üyesi Yusuf Reha Alp, şike soruşturması sürecinde Fenerbahçe'nin ile gerginlikler yaşamıştı.

Alp o dönemde "Bir kulübün yöneticileri ceza alıyorsa kulüp de ceza almalı bana göre. Ben sahaya yansıyıp yansımadığıyla da ilgilenmiyorum. Ama kurulda dahi çoğunluğun düşüncesi bu yönde değil. Hukukta yorum farkı vardır bu kararda da üyeler arasında yorum farkı oluştu. Zaten tüzel kişiler ile gerçek kişilerin yaptıklarının ayrılıp ayrılmaması hukuk içinde de tartışma konusudur" ifadelerini kullanarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.