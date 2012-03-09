TFF, Digiturk'le 3 yıllık anlaşma imzaladı

T24 - Demirören federasyonu Digiturk ile naklen yayın sözleşmesini üç yıl uzatıyor. Anlaşma karşılığında 100 milyon dolarlık avans alınacağı ve paranın kulüplere dağıtılacağı belirtiliyor.

Federasyon ile Digiturk'ün naklen yayın sözleşmesini 3 yıl uzatma kararı aldığı, bunun karşılığında kulüplere dağıtmak üzere 100 milyon dolarlık da avans alacağı konuşuluyor.

Digiturk'ün sözleşmesinin uzatılması konusu, ilk olarak şike soruşturmasının başladığı dönemde Play Off sistemiyle birlikte gündeme gelmiş, ancak sonrasında vazgeçilmişti.

Aydınlar sonrası Demirören'in federasyon başkanlığına gelişinin ardından konu yeniden gündeme gelmiş oldu.