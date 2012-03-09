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Spor

TFF, Digiturk'le 3 yıllık anlaşma imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına gelen Yıldırım Demirören'in ilk icraatı, Digiturk ile naklen yayın anlaşmasını üç yıl uzatmak oldu.

09 Mart 2012 19:41

 

T24 - Demirören federasyonu Digiturk ile naklen yayın sözleşmesini üç yıl uzatıyor. Anlaşma karşılığında 100 milyon dolarlık avans alınacağı ve paranın kulüplere dağıtılacağı belirtiliyor.
 
Federasyon ile Digiturk'ün naklen yayın sözleşmesini 3 yıl uzatma kararı aldığı, bunun karşılığında kulüplere dağıtmak üzere 100 milyon dolarlık da avans alacağı konuşuluyor. 
 
Digiturk'ün sözleşmesinin uzatılması konusu, ilk olarak şike soruşturmasının başladığı dönemde Play Off sistemiyle birlikte gündeme gelmiş, ancak sonrasında vazgeçilmişti. 
Aydınlar sonrası Demirören'in federasyon başkanlığına gelişinin ardından konu yeniden gündeme gelmiş oldu. 
 
 

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