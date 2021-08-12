T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF, deplasman golü kuralını kaldırdı

12 Ağustos 2021 13:45

TFF Başkanı Nihat Özdemir  TFF 1.Lig play-offlarında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralının kaldırıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir yeni sezon öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Özdemir yaptığı açıklama ile TFF 1.Lig play-offlarında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralı kaldırıldığını duyurdu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası'nın çeyrek finali sonrasını rövanşlı yapacağız. Bu maçlar ve alt liglerin play-off'ları için biz de o kuralı getirdik. UEFA'nın kurallarına uyum sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

tffdeplasman golüsüper lignihat özdemir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24