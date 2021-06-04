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Spor

TFF'den yeni stadyum zemini düzenlemesi

04 Haziran 2021 13:36

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının oynandığı stadyumların zeminleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

TFF’den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı’nda değişikliğe gittiği bildirildi.

Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.

 

 

 

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