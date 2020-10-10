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Spor

TFF'den seyirci açıklaması: Locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacak

10 Ekim 2020 18:06

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

TFF, ilgili kurullarla yapılan görüşmeler sonrasında, lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alımına başlanacağını açıkladı. TFF'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.

"Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir."

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