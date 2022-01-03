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Spor

TFF'den Koronavirüs'e yakalanan Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Ali Koç'un Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edildiği belirtildi

03 Ocak 2022 11:02

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Başkan Ali Koç'un Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edildiği belirtildi.

TFF de resmi sitesinden Ali Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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