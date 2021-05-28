TFF'den Fenerbahçe ve beIN Sports'a uzlaşı çağrısı

TFF, yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında süren gerginliğin bitirilmesi ve orta noktanın bulunması için çağrıda bulundu.

Fenerbahçe hakkındaki davasını geri çekmeyen Katarlı yayıncının yeni sezon öncesi TFF tarafından, "orta noktanın bulunması" için uyarıldığı da öğrenildi. Fenerbahçe ise TFF ve kulüpler birliği vakfı aracılığı ile yayıncı kuruluştan, "adaletli" davranmasını istedi.

Ne olmuştu?

Yayıncı kuruluşla Fenerbahçe'nin arası başka bir maç sırasında, hakaret içeren tezahürat nedeniyle açıldı. Katarlı yayıncı beIN Sports, Fenerbahçe’ye küfür içeren bir tezahüratı Karagümrük maçında efekt olarak vermişti. Sezon başından beri görüntü seçimlerinden 3 dakikalık özetlere kadar taraflı bir tutum sergilediğini iddia eden Fenerbahçe yayıncı kuruluşu futbolcularına ‘be fair’ (adil ol) tişörtü giydirerek protesto etmeye başladı. beINsports da buna karşılık olarak Fenerbahçeli teknik heyet ve futbolcuları sansürledi. Bu süreçte, ofsayt çizgileri de gerginliği artırdı. Yayıncı kuruluş, benzer logo kullanıp marka haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe’yi mahkemeye verdi.