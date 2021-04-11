TFF'den Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) BB Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi sitesinden Cenk Tosun'un sakatlığı hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçında dizinden üzücü bir sakatlık yaşayan, Beşiktaş ve A Milli Takımımız oyuncusu Cenk Tosun'a ve Siyah-Beyazlı camiaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Cenk Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."



