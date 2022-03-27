TFF'den Burak Elmas açıklaması: Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' da hayal ürünüdür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın dün genel kurulda yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür." dedi.

TFF açıklamasında, "Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, Federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur.



Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür.



TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir.



Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

Ne olmuştu?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkiler için yapılan eleştirilere, "Federasyona gittim. Bazen her şeyi anlatamıyorsun. Anlatırsam yer yerinden oynar niye dedim? Hocama 2 maç daha az versinler diye. Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Bunları anlatmadım" demişti.