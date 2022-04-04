Nihat Özdemir'in istifa kararı sonrası TFF'de gözler başkanlık seçimine çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevini bıraktı.

Özdemir, 2019'da geldiği başkanlık görevinin üçüncü yılında istifa kararı aldı. Özdemir'in görev süresi normal şartlarda gelecek yıl bitiyordu. Ancak bu kararın ardından Haziran 2023'te yapılması planlanan başkanlık seçimi erken gerçekleşecek.

TFF'de başkanlık seçimi ne zaman?

Yönetmeliğe göre başkanın ölümü, istifası veya görevini sürekli olarak yerine getirememesi halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili, başkan vekillerinin olmaması halinde de Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi Başkanlığa vekâlet ediyor.

Nihat Özdemir'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecek. 3 ay içinde de seçim yapılması bekleniyor.