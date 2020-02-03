TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı edecek?

1 Haziran 2019’da TFF başkanlığına seçilen Nihat Özdemir istifa edeceği iddia edildi. Tecrübeli futbol adamının istikrarsız kararlar ve kamuoyu baskısından yıprandığı belirtiliyor.

Spor yorumcusu ve gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TFF Başkanı değişiyor" diyerek önemli bir iddiada bulundu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından gündeme gelen bu iddianın ardından gözler şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.