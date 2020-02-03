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Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı edecek?

Özdemir'in Türk futbolunun zirvesindeki görevinin kısa süreceği iddia edildi

03 Şubat 2020 08:55

1 Haziran 2019’da TFF başkanlığına seçilen Nihat Özdemir istifa edeceği iddia edildi. Tecrübeli futbol adamının istikrarsız kararlar ve kamuoyu baskısından yıprandığı belirtiliyor.

Spor yorumcusu ve gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TFF Başkanı değişiyor" diyerek önemli bir iddiada bulundu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından gündeme gelen bu iddianın ardından gözler şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sözcü'nün haberine göre Nihat  Özdemir'in ardından TFF başkanlığına, seçimlere kadar Mehmet Baykan'ın vekalet etmesi bekleniyor. Başkanlık için adı geçen adaylardan Servet Yardımcı'ya onay çıkmadı. UEFA yönetiminde bulunan Yardımcı, Türkiye'ye ‘asker selamı' cezası verilmesi sürecinde ‘etkisiz' kalmakla eleştiriliyor. Bu ortamda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulislerde öne çıktı. Gümüşdağ, İBB Meclisi'ndeki başkanvekilliği görevini de kısa süre önce bırakmıştı.

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