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Spor

TFF, Bursaspor kafilesine saldırıyı kınadı

Bursaspor kafilesi, 4-0'lık yenilgi sonrasında taraftarların bıçaklı saldırısına uğramıştı

26 Şubat 2017 20:21

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor'un dönüş yolunda bir grup taraftarın saldırısına uğramasını kınadı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bursaspor kafilesine, Kasımpaşa maçı sonrasında takım otobüsünde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bursaspor camiasına 'geçmiş olsun' dilerken, olayda yaralanan futbolculara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, yaşanan olaydan duyulan üzüntü dile getirilirken, "Bu saldırıyı yalnız güzide bir kulübümüze yönelik değil, Türk futboluna yapılmış kabul ediyor, sorumluların adalet önünde hak ettikleri cezayı bir an önce almalarını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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