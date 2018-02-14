T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF, Bursa'da toplandı

BURSA,(DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yıldırım Demirören başkanlığında aylık olağan toplantısını Bursa'da yaptı

14 Şubat 2018 16:00

BURSA,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yıldırım Demirören başkanlığında aylık olağan toplantısını Bursa\'da yaptı. Bursaspor Başkanı Ali Ay da Demirören\'e camialarının taleplerini aktardı.
TFF, Yıldırım Demirören\'in başkanlığında aylık olağan toplantısını Bursa\'da Bursaspor Özlüce Tesisleri\'nde gerçekleştirdi. Gündemi değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, aynı zamanda Bursaspor Başkanı Ali Ay ile de bir araya geldi. Başkan Ali Ay, Demirören\'e aralarında Vakıfköy Tesisleri\'nde yapılması planlanan ve projesi çizilen Spor Lisesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nun isim hakkının satışı noktaları da olmak üzere camianın taleplerini iletti. Görüşmelerin ardından öğle yemeğine geçilirken, daha sonra TFF Yönetim Kurulu üyeleri Özlüce Tesisleri\'nden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSADHA Türkiye Futbol Federasyonu TFF Yıldırım DemirörenBursaBursaspor Başkanı Ali AyDemirörenTFFYıldırım DemirörenBursa BursasporTesisleriGündemiTFF Yönetim KuruluBaşkan Ali Ay DemirörenVakıfköy Tesisleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24