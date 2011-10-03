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Spor

TFF: Beşiktaş talep etti İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2011 23:34

-TFF: Beşiktaş talep etti İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21 Eylül 2011 tarihinde Beşiktaş'ın, Gaziantepspor-Beşiktaş karşılaşmasının bugün oynanmasını özellikle talep ettiğini bildirdi.  Beşiktaş'ın, Gaziantespor ile yapacağı karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenme talebini reddeden TFF, yazılı bir açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  ''Beşiktaş, bugün yaptığı resmi bir açıklama ile, bu akşam oynayacakları Gaziantespor karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenme isteklerinin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiğini kamuoyu ile paylaştı. Görülen lüzum üzerine belirtmeliyiz ki, Beşiktaş, 21 Eylül 2011 tarihinde, Futbol Federasyonu'na 5. haftadaki Gaziantespor-Beşiktaş karşılaşmasının 3 Ekim Pazartesi tarihinde (bugün) oynanmasını özellikle talep etmiştir. Gerekli çalışmayı yapan TFF, ilgili maçın Beşiktaş'ın isteği doğrultusunda, Pazartesi günü (bugün) oynanmasını kararlaştırdı.'' Dün akşam Gaziantep'e giderek maç saatini bekleyen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlıların Portekizli yıldız oyuncusu Quaresma, ülkesinin milli takımından yapılan çağrı üzerine kamptan ayrılmıştı. Beşiktaş, Gaziantepspor maçının ertelenmesi için başvurmuş ancak başvuru TFF tarafından reddedilmişti. 

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