TFF, Beşiktaş'ın Hatayspor maçının ertelenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının 1 gün sonraya alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu. TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.
Beşiktaş, Süper Lig’in 39. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının 1 gün sonra oynanmasını talep etti.
Siyah-beyazlı kulüp, 1 Mayıs Cumartesi günü 20:30’da oynanacak karşılaşmanın, 2 Mayıs Pazar gününe alınması için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı.
Beşiktaş, ligin 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü maç yapan 10 takımdan sadece Beşiktaş’ın 1 Mayıs Cumartesi karşılaşma oynayacak olmasını gerekçe gösterdi. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti. (NTV Spor)