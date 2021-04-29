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Spor

TFF, Beşiktaş'ın Hatayspor maçının ertelenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti

29 Nisan 2021 15:32

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının 1 gün sonraya alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu. TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.

Beşiktaş, Süper Lig’in 39. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının 1 gün sonra oynanmasını talep etti. 

Siyah-beyazlı kulüp, 1 Mayıs Cumartesi günü 20:30’da oynanacak karşılaşmanın, 2 Mayıs Pazar gününe alınması için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı. 

Beşiktaş, ligin 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü maç yapan 10 takımdan sadece Beşiktaş’ın 1 Mayıs Cumartesi karşılaşma oynayacak olmasını gerekçe gösterdi. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti. (NTV Spor)

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