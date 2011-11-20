TFF Başkanvekili serbest bırakıldı

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Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'e ifade verdikten sonra serbest bırakılan Gümüşdağ, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.Gümüşdağ, şunları söyledi:''İstanbul Emniyet Müdürlüğü, savcılığımızın isteği üzerine, başkanlığını yaptığım İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası final müsabakasıyla ilgili bilgime başvurdular.Kulüpler Birliği Başkan Vekili, kulüp başkanlığım, TFF Başkanlığına adaylığım seçim sürecinde adaylığım ile ilgili bilgi alındı. Bunların hepsini çok açık ve net ilettik, bildirdik. Her ifademde gerek Beşiktaş, gerek diğer konularla ilgili şunu özellikle belirttim, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve şahsım Göksel Gümüşdağ olarak, camiam olarak, hiç idari ve adli cezaya gerek kalmaksızın, en ufak bir emare olsa TÜrk futbolundan çekilmeye hazır olduğumu kayıtlara da geçtim. Savcıya da rica ettim. O da bu anlamda 'gidebilirsiniz' diye talimat verdi. Biz de ayrılıyoruz. Çok teşekkür ederim.''Bir gazetecinin 'Kaç soru soruldu' şeklindeki sorusu üzerine de Gümüşdağ, şunları söyledi:''Gizlilik devam ediyor, onun için fazla açıklama yapmak istemiyorum. Ama gelip burada ifade vermekten çok memnunum. Çünkü zaman zaman kamuoyunda da böyle bir spekülasyon oldu, biliyorsunuz. Bu da beni çok rahatlatmış oldu. En azından kamu oyunda bu algıları silmiş oluruz. Her zaman gerek kulübümüzle de gerek yönetim anlayışımızla gerek teknik direktörümüzle Türk futboluna doğru model olmaya çalıştık.Bugün de, 3-4 tane sorunun dışında başka bir şey olmadığını biliyoruz. Sadece resmi prosedür devam etmekte. Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekilliğini yaparken tek Aziz Bey ile değil, diğer kulüp başkanlarıyla ilgili de soru sormuş olabilirler. Bunun bir özel gizliliği var, bunu söyleyemem ama ağırlıklı 3-4 tane soru soruldu. Bunların hepsinin cevabını verdim.''