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TFF Başkanvekili Gümüşdağ savcı karşısında

Şike soruşturmasında dün gözaltına alınan Futbol Federasyonu Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

20 Kasım 2011 02:00

T24 - Şike soruşturmasında dün gözaltına alınan Futbol Federasyonu Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Şike soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Göksel Gümüşdağ’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.


Göksel Gümüşdağ, bu sabah Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. TFF Başkanvekili Gümüşdağ, hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan adliyeye alındı.


Göksel Gümüşdağ'ın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.


Soruşturma kapsamında bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 31 kişi tutuklanmıştı.

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