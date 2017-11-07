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Spor

TFF Başkanvekili Ali Dürüst: Yabancı kuralı değişmeyecek

"Video hakem futbolun akışına sıkıntı vermeden çalışacak ve Türk futbolunu rahatlatacak"

07 Kasım 2017 20:47

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst, son dönemde spor gündeminde yer alan 'yabancı sınırı' konusuna, Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla forma verilebilir mi diye görüşeceğiz ama bir kısıtlama söz konusu değil" Bugün için kısıtlama gibi bir planımız yok" diyerek noktayı koydu.

beIN SPORTS'a açıklamada bulunan Dürüst, geleceğin milli takımını yaratmaya başladıklarını söyleyeyerek, video hakem konusunda da "Çalışmalar devam ediyor. Hazır olur olmaz video hakem sistemine geçeceğiz. Video hakem futbolun akışına sıkıntı vermeden çalışacak ve Türk futbolunu rahatlatacak" dedi.

Ali Dürüst, yabancı kuralı tartışmalarıyla ilgili ise "Federasyon kulüplerin federasyonu. Şu anki kural, 2 yıl önce kulüplerle birlikte çıkarıldı. Bugün için kısıtlama gibi bir planımız yok. Ancak kulüplerle bir araya gelip, altyapıdan gelen oyunculara daha fazla forma verilebilir mi diye görüşeceğiz. Ama bir kısıtlama söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

 

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