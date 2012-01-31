-TFF Başkanlığı'ndan istifa eden Aydınlar'dan açıklama İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Ali Aydınlar, dün yapılan yönetim kurulu toplantısında göreve devam etme kararı almalarının ardından ani bir kararla istifa etmesinin perde arkasını yaptığı yazılı açıklamayla anlattı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında Mehmet Ali Aydınlar, dünkü TFF Yönetim Kurulu toplantısında, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 17 kulübün ısrarları, talepleri ve kamuoyundan gelen yoğun destek mesajları ile futboldaki kaos ortamının daha da derinleşmemesi için yönetime devam kararı aldıklarını hatırlatarak, ''Ancak aynı gün akşamında, bazı spor programlarındaki yorumcuların, şahsıma hakarete varan söylemlerinin dozunu arttırarak seviyesiz saldırıları, devam etmem konusunda yeniden düşünmeye sevk etti'' dedi. Bir haber programında CAS hakimi Av. Kısmet Erkiner'in açıklamalarını da hayretler içerisinde izlediğini anlatan Aydınlar, ''Derhal bu açıklamaların doğruluğunu araştırdım ve ilgili raporun maalesef federasyonumuza 6 Eylül ve 3 Kasım tarihlerinde ulaştığını bugün öğrendim. Böylece Sayın Erkiner'in ifadelerinin doğruluğunu tespit etmiş oldum. Kendisine uyarıları nedeniyle teşekkür ederim. UEFA yetkililerinin bize karşı farklı, CAS'ta farklı tavır almaları, UEFA gibi Avrupa futbolunun çatı örgütü olan bir kuruluşun yapmış olduğu uygulamanın, içinde bulunduğumuz ortamın ne kadar güvensiz ve samimiyetsiz olduğunu gösterdi'' ifadelerini kullandı. -''Tahammül etme imkanım ortadan kalkmıştır''- ''Güven ortamının bulunmadığı, bir çok kişi ve kurumun çıkarları nedeniyle etik dışı davranmayı mübah saydığı bir ortama daha fazla tahammül etme imkanım ortadan kalkmıştır'' şeklinde görüş belirten Aydınlar, şu ifadelere yer verdi: ''Gelinen nokta; hayata bakışım, iş yapış biçimim, etik anlayışım ve dünya görüşümle tezat bir görüntü oluşturdu ve böyle bir sürecin içerisinde yer almayarak bazı şeylere dikkat çekebilmenin çok daha önemli olacağı kararına vardım. Bu nedenle 29 Haziran 2011'de başladığım TFF Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Umarım bu çıkışım, Türk futbolunun geleceğini doğru şekillendirmek adına, konuya zarar verenlerin bir kez daha netleştirilebilmesine yardımcı olur ve futbol ailesi, kendisi için en doğru yolu bulur. Bugüne kadar beni destekleyen tüm kulüp başkanlarına, TFF delegelerine, yazılı ve görsel basına, olumlu eleştirileri ile bize yol gösteren yazarlara ve spor yorumcularına, tüm TFF çalışanları ile özellikle TFF kurullarında görev yapan başkan ve üyelere, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim.''