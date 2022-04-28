TFF başkanlığı için Şenol Güneş'in de ismi geçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) başkan Nihat Özdemir’in istifasının ardından gözler yeni başkanın kim olacağı sorusuna çevrilirken, seçim yarışında henüz favori olarak nitelendirilen bir isim olmadı. İsmi geçen adaylar arasında Şenol Güneş de bulunuyor.

Seçime dek Servet Yardımcı’nın liderlik edeceği TFF için birçok isim gündeme gelirken, Servet Yardımcı başkanlık konusunda istekli ve bu konuyla ilgili çalışma yürütüyor.

Haberglobal'in haberine göre; bazı kulüp başkanlarının Servet Yardımcı ismine tepkisi var. Seçilecek başkan bir yıl sonra tekrar seçime gitmek zorunda olduğu için Servet Yardımcı liderliğinde var olan düzenin devam etmesi ve bir yıl sonra başkanlık yarışının yapılması da öneriliyor.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu uzun süredir başkanlık için gündemde olan Göksel Gümüşdağ ve kendisinin kesinlikle başkanlığa aday olmayacağını söylemişti.

Daha önce Gaziantepspor’da başkanlık yapmış olan Mehmet Büyükekşi ismi de gündemde bulunurken sürpriz bir isim daha ortaya atıldı. Şu anda takım çalıştırmayan teknik direktör Şenol Güneş’in TFF başkanı olması konusunda ortaya atılan fikir üzerine tartışmalar başladı.

TFF olağanüstü seçimli ve olağan mali genel kurul toplantısı 16 Haziran Perşembe günü Ankara’da yapılacak.