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Spor

TFF yarın seçime gidiyor

297 delege oy kullanacak

25 Haziran 2015 01:13

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yarın yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısıyla başkanını seçiyor. Seçim öncesi başkan adaylarından Haluk Ulusoy adına delegelerden imza toplayan Can Çobanoğlu, Yıldırım Demirören'in listesine girdi.

TFF Olağan seçimli genel kurulu ile başkanını seçecek.

Ankara’da bir otelde gerçekleşecek olan genel kurul saat 11.00 itibari ile başlayacak ve olağan seçimli genel kurulda başkan adayları arasından birisi seçilecek. Genel kurulda istenilen çoğunluk sağlanamazsa 26 Haziran Cuma günü saat 11.00’de tekrar toplanılacak ve çoğunluk aranmaksızın 3 Temmuz Cuma günü yeni başkan belirlenecek.  

 

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