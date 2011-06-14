TFF Başkanı Özgener görevini bıraktı

T24 -



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, 3.5 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini sonlandırmaya karar verdiğini söyledi.





Mahmut Özgener, 29 Haziran'da yapılacak TFF Olağan Genel Kurulu ve Seçim Genel Kurulu öncesi Mövenpick Otel'de düzenlediği basın toplantısında, ''Futbol Federasyonu Başkanı olarak 3.5 yıldır sürdürdüğüm bu onurlu görevi sonlandırmaya karar vermiş bulunuyorum'' dedi.







Görevi bırakmamın 2 nedeni var





''TFF Başkanlığını bırakmamın 2 nedeni var'' diyen başkan Özgener, ''Bunlardan biri, yaşadığım yer ile görev makamım arasındaki zorunlu uzaklık ve bunun aile yaşantıma yapmış olduğu olumsuz etkilerdir. Diğeri ise; geçen süre zarfında yaşadıklarımla tespit ettiğim, sistemin içerisine yerleşmiş, kişisel hırs ve egoları ile Türk futbolunu perde arkasından yönetme hevesine sahip, hegemonya kurma hayali taşıyan zaaf sahibi kişiliklerdir'' şeklinde konuştu.





Başkan Özgener, sorunlarla mücadelenin, her zaman makamlarda oturarak yapılamayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Bazen bir hamle, kalıcı algılar yaratmaya, önemli başlangıçları tetiklemeye sebebiyet verebilir. Sonuçta, bu makamdan kendi isteği ile ayrılan bir başkan olarak, önemli bir ilki hayata geçirdiğimi düşünüyorum. Türk futbolunun ilerisi için bir adım attığım düşüncesindeyim. Umarım bugün yaptığım bu veda ve konuşma, yeni bir harekete öncü olur ve bu camia bu sorunla mücadele konusunda yol almaya karar verir. Bu veda, bazılarınca bir geri adım, geri çekilme olarak algılanacaktır. Ancak ben bu yaptığımı, Türk futbolu adına ileriye atılmış bir adım olarak görüyorum. Umarım vermek istediğimiz mesajlar doğru algılanır...''







Türk futboluna hizmetim sona ermeyecek





Özgener, Türk futboluna olan hizmetinin sona ermeyeceğini belirterek, ''Deneyimlerimle, uzun yıllara dayanan bilgi birikimimle, yardım ve katkı isteyen herkesin bundan sonra da yanında olacağımı, buradan özenle belirtmek isterim. Türk futboluna olumlu katkı yapacak her atılımı, bütün gücümle destekleyeceğimin de bilinmesini isterim'' ifadesini kullandı.







Bırakın yalnızca ama yalnızca futbolun kuralları yön versin





Futbolun gerçek sahiplerine bırakılmasını isteyen Özgener, bazı kulüp yöneticilerine seslenerek, ''Egoları, mantık ve vicdanlarının önüne geçenlerden, sadece ve sadece şunu sorgulamalarını istiyorum: Şöyle bir geriye doğru inceleyin. Aklınıza bir tane ama yalnızca bir tane 'Dünyanın en iyi kulüp başkanı', 'Dünyanın en iyi kulüp yöneticisi', 'Dünyanın en iyi yönetim kurulu üyesi' geliyor mu? Bu örneklere kendimi de eklemek istiyorum. Hiç aklınıza 'Dünyanın en iyi federasyon başkanı' dediğinizde bir isim geliyor mu? Gelemez, çünkü sporun evrensel kuralları buna izin vermez. Bir futbol yöneticisinin en önemli görevi, kendini görünmez kılmaktır. Futbol, sadece onun gerçek sahipleri ile anılır, o da futbolcular, teknik adamlar ve hakemlerdir. Lütfen egolarınızı, kişisel hırs ve beklentilerinizi bu güzel oyunun üzerinden çekin... Gerektiğinde görünmez olmayı bilin. Bırakın yalnızca ama yalnızca futbolun kuralları futbola yön versin'' şeklinde konuştu.





