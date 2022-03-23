TFF Başkanı Özdemir: Yabancı sayısının azalması sayesinde yeni Keremler, Rıdvanlar, Ardalar gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, halihazırda 8 olan yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasının Türk oyuncuların önünü açacağını söyledi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre TFF Başkanı Özdemir, “Yabancı sayısının azalması sayesinde Türk oyuncuların önünün açılacağına inanıyoruz. Yeni Keremler, Rıdvanlar, Ardalar gelecek” dedi.

Futboludaki sorunlarla ilgili görüşlerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin en önemli konularından biri kulüplerin mali yapıları. Kulüplerin borç yükünü azaltmak için çalışmalar var ve biz de bunu destekliyoruz. Ama bizim başka bir konumuz daha var; takımlara bu yıl en fazla 8, gelecek sezon 7, sonraki sezon da 6 yabancı oynatma şartını getirdik. Bu şekilde Türk oyuncuların önünün açıldığına inanıyoruz. Yeni Keremler, Rıdvanlar, Ardalar gelecek.”

Özdemir, MHK tarafından liste dışı bırakılan 13 hakemin Tahkim Kurulu’na müracaat ettiler. Dosya şu itirazda bulunduğunu hatırlatarak, “Tahkim Kurulu'muz bizim Yargıtay'ımızdır. Herkesin Tahkim’in vereceği karara saygı duyması gerekir” ifadelerini kullandı.