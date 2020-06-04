TFF Başkanı Özdemir: Son 3 haftanın maçları, Koronavirüs'ün kaybolması durumunda belki de seyircili oynanır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da tekrar başlayacak Süper Lig'de son 3 hafta maçlarını yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili şartların elvermesi halinde seyircili oynatabileceklerini söyledi.

Ekonomist dergisinin Instagram hesabında canlı yayına katılan Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da, TFF 1. Lig'in ise 19 Haziran'da başlayacağını belirten Nihat Özdemir, "Türkiye salgın sürecinde büyük bir mücadele verdi. Dünyada örnek gösterilebilecek ülkelerin başında geliyoruz. Almanya, ligleri mayıs ayı içinde başlattı. Neden Almanya diyoruz? Almanya ile Türkiye'nin nüfusları aynı. Almanya'da 8 binin üzerinde can kaybı var. Bizde ise 4 binden fazla insanımız yaşamını yitirdi. Başlamamız gerektiğine inandık. Programımızı yaptık. Süper Lig'de 5, TFF 1. Lig'de ise 4 haftanın maç programını açıkladık" ifadelerini kullandı.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu iş kolay değil. Kurullarımız çok önemli çalışma temposu içinde. Takımların liglere nasıl hazırlanacakları konusunda her şeyi talimatnamede hazırladılar. Bunu tüm takımlarımızla paylaştık. İnşallah gelecek hafta maçlara başlayacağız. Talimatname çok önemli. Maçlara kesin olarak seyircisiz başlayacağız. Ama temmuzda Koronavirüs'ün kaybolması durumunda şartlara göre belki de son 3 hafta maçlarını seyircili oynatma durumumuz dahi olabilir. İnşallah Allah bize yardım eder ve seyircili de oynatırız."

"Biz maçları 296 kişiyle oynayacağız. Maçlardan önce testleri yapacağız. Ümit ediyoruz testler negatif çıksın ve takımlar maçlara hazırlansın. Biz sorumluluğu alıyoruz. Futbolun sahibi TFF. Bilime inanıyoruz. Çevre ülkelere baktığımız zaman birçok ülke liglere başladı. Türkiye, Koronavirüs yönünde hepsinden iyi. İnşallah bu ligi oynayarak tamamlayacağız. Olmazsa olmazımız maçların oynanarak ligin tamamlanmasıydı. Kulüpler disiplini hiç bırakmayacak. Eğer kulüpler disiplini bozmazsa ligi oynayarak tamamlamak istiyoruz."

"Trabzonspor'u bu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalışacağız"

"Bizim takip ettiğimiz bir konu. Ahmet Ağaoğlu ve finans ekibiyle bizim arkadaşlarımız toplantıya katıldılar. Haklı noktamız çok. Bu, UEFA'dan çıkan değil üst kurulun verdiği karar. İtiraz yollarımızı yapıyoruz. TFF ve Trabzonspor olarak bütün hukukçular gücümüzü birleştirdik. Müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah mutlu sona kavuşup Trabzonspor'un hakkını teslim edeceğiz. Servet Yardımcı, UEFA'nın yönetim kurulunda. Bu işe destek oluyor. Ne yapıp edip görüşmelerimizi yapacağız ve Trabzonspor'u bu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalışacağız."