TFF Başkanı Özdemir: Liglerin başlatılmasına dair 10 senaryo hazırladık; gidişata göre temmuzda maçlar seyircili olabilir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin tekrar başlamasıyla ilgili "7 tane üst, 3 tane de alt senaryo" hazırladıklarını, 12 Haziran'da karşılaşmaların başlaması kararının değişme ihtimali olduğunu belirtti.
CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Özdemir, "Türkiye'de çok iyi gidiyor. Dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye. 12 Haziran için daha önümüzde 1 ay var. Her şey iyi giderse belki temmuz ayındaki maçları seyircili de oynayabiliriz'' dedi.
Özdemir, “Sağlık Bakanımıza durumu anlattım. ‘Başlamak istiyoruz, biz duramayız’ dedim. Almanya bugün lig maçlarına başlıyor. Bu bizim için önemli bir rehber. Birçok ülkenin durumu bizden çok çok kötü olmasına rağmen, liglerin başlama tarihini ilan ettiler” ifadelerini kullandı.
Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Temmuz'da maçlar seyircili olabilir"
"Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Alternatiflere göre Temmuz ortasında bile başlayabiliriz, zaman sıkıntımız yok. Bu şekilde 10 tane senaryomuz var. Burada Vovid-19'un durumuna bakacağız. Türkiye'de çok iyi gidiyor. Dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye. 12 Haziran için daha önümüzde 1 ay var. Her şey iyi giderse belki temmuz ayındaki maçları seyircili de oynayabiliriz''
"Bütün takımlarımıza şunu diyorum; lütfen açık olun, adil olun, dürüst oldun. İstedikleri bir kararda onlar için özel karar alamayız. Lütfen adil olsunlar. Kendileri sık sık açıklamalarda bulunuyorlar. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan birçok kulüp yetkilisi mesajlar yolluyorlar. Hiçbir sporun ferdi kendisi için özel bir karar beklemesin. Ligden düşecek olanlar, düşmemek için küme düşme kaldırılsın gibi kararlar beklemesin bizden. Ne derlerse desinler TFF, futbol ve futbolcularla ilgili kararda sağlığı önde tutacaktır. Biz kararımızdan adım atmayız. Onların açıklamalarıyla kendilerine yarar karar çıkartmamızı beklemesinler. Süper Lig'de tahmin ediyorum, ligde kalma durumunda endişe olan kulüp ve teknik direktörlerimizin bazı açıklamaları var oynamama noktasında. Onların bu açıklamalarının bizim kararımızda herhangi bir etkisi olamaz. "
"Bakan Koca ile fikir ayrılığı yok"
''Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, 'Bilim Kurulu olarak biz size karışamayız. Siz zaten özerk bir federasyonsunuz' dedi. Bizim Sağlık Kurulumuzun hazırladığı protokolü de çok beğendi. Görüş ayrılığımız kesinlikle yok. Başımız sıkıştığında kendisini arayarak akıl alıyoruz. Bizim hedefimiz sağlık şartları içerisinde bu ligi oynatmak. Biz
arkadaşlarımızla inanarak doğru kararı veririz. Kimsenin açıklamasıyla, sosyal medyadan açıklamalarla Türkiye Futbol Federasyonu karar değiştirmez''
"Herkes kendi evinde oynayacak"
"Tek bir planımız var. Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olarak başlayacak. Bütün takımlar kendi stadında başlayacak. Herhangi bir senaryomuz bugüne kadar konuşulmadı. Daha liglerin başlamasına 1 ay. Ne olur ne biter henüz kesin ifadeler kullanmak istemiyorum. İşte İstanbul'da oynansın, Antalya'da oynansın gibi fikirler ortaya atılmış. Sayın Spor Bakanımıza da sorduk 'Böyle bir şeyden haberim yok' dedi. Bizim de yok. Süreç nereye gidecek son 1 ayda yaşayıp göreceğiz, ona göre karar alınır."