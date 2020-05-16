TFF Başkanı Özdemir: Liglerin başlatılmasına dair 10 senaryo hazırladık; gidişata göre temmuzda maçlar seyircili olabilir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin tekrar başlamasıyla ilgili "7 tane üst, 3 tane de alt senaryo" hazırladıklarını, 12 Haziran'da karşılaşmaların başlaması kararının değişme ihtimali olduğunu belirtti.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Özdemir, "Türkiye'de çok iyi gidiyor. Dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye. 12 Haziran için daha önümüzde 1 ay var. Her şey iyi giderse belki temmuz ayındaki maçları seyircili de oynayabiliriz'' dedi.

Özdemir, “Sağlık Bakanımıza durumu anlattım. ‘Başlamak istiyoruz, biz duramayız’ dedim. Almanya bugün lig maçlarına başlıyor. Bu bizim için önemli bir rehber. Birçok ülkenin durumu bizden çok çok kötü olmasına rağmen, liglerin başlama tarihini ilan ettiler” ifadelerini kullandı.

Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Temmuz'da maçlar seyircili olabilir"

"Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Alternatiflere göre Temmuz ortasında bile başlayabiliriz, zaman sıkıntımız yok. Bu şekilde 10 tane senaryomuz var. Burada Vovid-19'un durumuna bakacağız. Türkiye'de çok iyi gidiyor. Dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye. 12 Haziran için daha önümüzde 1 ay var. Her şey iyi giderse belki temmuz ayındaki maçları seyircili de oynayabiliriz''