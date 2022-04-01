TFF Başkanı Özdemir'den Spor Yasası yorumu: Türk sporu için hayırlı olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, TBMM'de komisyondan geçen Spor Yasası için "Artık gelirleri kadar borçlanabilecek olan kulüpler, dernekten şirket statüsüne geçecek. Türk sporu için hayırlı olacak" ifadelerini kullandı.

Spor Yasası'nın Komisyon'dan geçmesiyle ilgili Sabah gazetesine konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yasanın Türk sporu için iyi olduğunu söyledi.

Türk kulüplerinin finansal açıdan zor günlerden geçtiğini belirten Özdemir, "Kulüplerimizin en önemli sorunu mali yapıları. Çünkü yönetim­ler göreve geldiklerinde hep kulüplerini borç­landırmışlar. Yönetimler gelirleri kadar ancak borç­lanabilecekler. Bunun dışında borçlanmalar yapılırsa kulüp yöne­tim kurulu üyeleri ya da kulüp başkanları bun­dan direkt sorumlu ola­cak. Yasayla bütün spor kulüpleri dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçecek. Türk sporu için hayırlı olacak" ifadelerini kullandı.