TFF Başkanı Özdemir'den 'derbide seyirci' açıklaması: Soruşturma başlattık

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünde yaşananlar hakkında açıklamalar yaptı. Mücadeleye 150 sağlık çalışanının alındığını belirten Özdemir konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.

Özdemir, Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünde yaşananlara ilişkin açıklamalar yaptı. A Spor'a konuşan Özdemir, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlara stada geliyor ama küfür ediyorlar. Ayıp değil mi?" dedi.

Bundan sonra statlara sadece kulüp ve devlet protokolünden kişiler alınacağının altını çizen Nihat Özdemir, "Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler olacak. Derbide yaşananlar ile ilgili elimizde temsilci raporları var, sorumluları pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsa asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz. 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz" şeklinde konuştu.