TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Kupa finali Katar'da oynanacak

TFF Süper Kupa finalinde 2019-2020 sezonu şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu karşılaşacak.

Futbola verilen ara nedeniyle Ocak 2021'de oynanması beklenen Süper Kupa finalinin gerek Covid-19 salgını, gerekse iklim koşullarından dolayı Katar'da oynanması gündemdeydi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "Süper Kupa, Katar’da oynanacak. Hem kulüplerimiz para kazanacak hem de tanıtımımız olacak" dediği belirtildi.

2006'dan bugüne kadar düzenlenen TFF Süper Kupa ilk 3 yıl Almanya'da sahiplerini bulmuştu. Maçlar, Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.