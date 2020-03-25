TFF Başkanı Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın öldüğü yeni tip Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligde play-off oynanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi'den Bilal Meşe'ye yaptığı açıklamada "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz." dedi."



Başkan Özdemir ayrıca "Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor." ifadelerini kullandı.



Nihat Özdemir liglerin başlamasıyla ilgili olarak da, "Hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık" ifadelerini kullandı.