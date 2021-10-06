TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hem bazı hakem kararlarından hem de bazı VAR uygulamalarından biz de rahatsızız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de hakemlerin performanslarından kendilerinin de hoşnut olmadığını belirterek "Hem bazı hakem kararlarından hem de bazı VAR uygulamalarından biz de rahatsızız" dedi.

Posta yazarı Murat Çelik, spor gündeminde en çok tartışılan konulardan biri olan hakemlerin performanslarıyla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görüşlerini sordu. Hakemlerin kararlarının kamuoyunda bu kadar gündem olmasından kendisinin ve yönetim kurulunun da rahatsız olduğunu dile getiren Özdemir şunları kaydetti:

"Türkiye’de en çok konuşulan konu hakemler. Maalesef öyle. Biz de devamlı bunu konuşuyoruz. Bizim de en büyük gündemimiz maalesef hakemler. Futbolun konuşulması gereken çok önemli konuları varken, maalesef mesaimizin çoğu bunlarla geçiyor. Biz de rahatsızız bu olanlardan dolayı. Başkan olarak ben ve yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarım, biz de üzülüyoruz hakem kararlarının kamuoyunda bu kadar gündemde olmasına. Eğer varsa bir hata, biz de bunlardan büyük üzüntü duyuyoruz. Hem bazı hakem kararlarından hem de bazı VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamalarından biz de rahatsızız. Biz bu kadar büyük VAR tesisleri kurmuşken, bütün bu yatırımları yapmışken bu durumların yaşanmasına üzülüyoruz. Bakın hakem hata yapabilir. Diyelim ki hakem hata yaptı, peki protokole göre uygun pozisyonlarda VAR neden müdahale etmiyor? Ama size şunu da söyleyeyim. İtalya’da da böyle. Fransa’da da böyle. Aynısı onlarda da var. İngiltere’de biliyorsunuz geçen sene hakemler sebebiyle futbol kamuoyu ayağa kalktı."

"Hakemler şu anda eğitimde"

Hakemlerin İstanbulda Uilenberg ile eğitimde olduğunu belirten Özdemir, "Konuşuyoruz, çalışıyoruz. Bakın sizin vasıtanızla duyurmuş olayım. Şu anda bütün hakemler İstanbul’da bir otelde eğitimde. Uilenberg (MHK Eğitim Danışmanı, Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg) de orada. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılmış hatalar varsa, nedir; bütün bunlar bu milli maç arasında masaya yatırılacak, konuşulacak tartışılacak" diye konuştu.

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