TFF Başkanı Nihat Özdemir: En iyi VAR sistemine sahibiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir dün yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuk oldu ve gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan, "En iyi VAR sistemine sahibiz. Kasıt var mı diye bakıyoruz hatalarda. Ligi dizayn etmişiz, yok Fenerbahçe şampiyon olacak, yok Galatasaray şampiyon olacak. Maçı kazanıyorlar VAR, kaybediyorlar VAR” dedi.

Özdemir burada yaptığı açıklamada, maçların oynandığını, MHK'nın bu konuda önemli çalışmalar yaptığını belirtti ve ekledi: En iyi VAR sistemine sahibiz. İnsan olduğunda hata payı oluyor. Kasıt var mı diye elbette bakıyoruz hatalarda. Ligi dizayn etmişiz, yok Fenerbahçe şampiyon olacak, yok Galatasaray şampiyon olacak. Unutmasınlar bu kadar şampiyonlukları bu hakemlerle kazandılar. Ne olur maç sonrası sadece taraftara mesaj için açıklama yapmasın başkanlar. VAR konuşmalarını dinliyor Serdar Tatlı. 'Hakemler karar vermiş, bizi düşürecek' diye kulüp başkanı beni aradı. Varsa haksızlık cezalar veriliyor. Kim iyi ve hak ettiyse o şampiyon olacak.

"Hamit Altıntop istifa etmeyecek"

Kendisi hakkında 3 ay önce istifa haberinin ortaya atıldığını belirten TFF Başkanı, "Çalışıyoruz, beraberiz. Hamit Altıntop istifa etmeyecek. Profesyonel kadromuz görevine devam edecek. Hedefimiz kalan haftaların sağlıklı olması ve ligi 16 Mayıs'ta bitirmek. Tüm büyükler yarış içinde. 28 yıl sonra ilk defa üç takım aynı puanda. Hatay, Alanya gibi takımlar var yarış içinde” dedi.

"Olimpiyat stadımız çok iyi"

29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında Özdemir şunları söyledi: Olimpiyat stadımız çok iyi. Rüzgar panelleri için yöneticimiz Nuri Akım'a teşekkür ederim. Hollanda maçını Türk Telekom’da oynamak istiyoruz ama drenaj kötü. Belki Atatürk Olimpiyat’ta oynarız. Şenol Güneş düşünüyor. Saha zemini konusunda TFF olarak yetki ve sorumluluğumuz yok.

"Kadınlar Ligi ve amatör ligler"

Tribünlere seyirci alımı ve Bölgesel Amatör Lig konusuna açıklık getiren Özdemir, "Bir Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. Şampiyonlar Ligi finali için de UEFA'ya kapasite için karar çıkarsa bildireceğiz. Kadınlar Ligi ve amatör ligleri oynatmak için düşünüyoruz. Bugünlerde kara vereceğiz” diye konuştu.