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Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması: Yeniden değerlendireceğiz

07 Haziran 2021 20:10

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 8+6 şeklinde belirledikleri gelecek sezonki yabancı kuralını, tekrar değerlendireceklerini açıkladı.

Nihat ÖzdemirKulüpler BirliğiTFFTürkiye Futbol Federasyonu
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