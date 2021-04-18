TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF’ye yaptığı başvuru hakkında konuştu. Özdemir, "Kulüplerimizin herhangi bir haklarının da zayi olmamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Özdemir, Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport kanalındaki "Türkiye’den Futbol" programına katıldı, Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF’ye yaptığı başvuruyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, “Bu hukuksal bir konu. Şu an biz bunu hukukçu arkadaşlarımızla birlikte inceliyoruz. Kulüplerimizin herhangi bir haklarının da zayi olmamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda buna karar vereceğiz” dedi.

Bakü'deki maçlar

Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin yer aldığı A Grubu’nda, Galler ve İsviçre ile yapacağı maçları Bakü’de oynayacağı kendisine hatırlatılan Nihat Özdemir, “İnşallah Bakü’de kardeşlerimizin de desteğiyle milli takımımız, İtalya, Galler ve İsviçre’nin olduğu bu gruptan çıkmaya hak kazanacak” diye konuştu. Azerbaycan geçtiğimiz hafta, Bakü’deki maçlara en az yüzde 50 kapasite oranında seyirci alacağını duyurmuştu.

"Belki Azerbaycanlı kardeşlerimizi Türk Milli Takımı’nda da oynatırız"

Azeri futbolcuların Türkiye’de top koşturmaları ile ilgili düşüncelerini de aktaran TFF Başkanı Özdemir şöyle konuştu: “Azeri kardeşlerimizin Türkiye liglerinde oynamasını çok arzularız. Devletlerimiz arasında anlaşma olursa belki Azerbaycanlı kardeşlerimizi Türk Milli Takımı’nda da oynatırız, Türkiye’de de yabancı statüsünde olmayıp Türk oyuncular gibi oynatabiliriz.” (Skorer)