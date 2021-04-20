TFF Başkanı Nihat Özdemir: Avrupa Süper Ligi'ne katılana ceza uygularız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, futbol dünyasında kriz yaratan Avrupa Süper Ligi hakkında konuştu. Özdemir, "Avrupa Süper Ligi'ne katılana ceza uygularız" diye konuştu.

Avrupa Süper Ligi tartışmaları devam ederken TFF Başkanı Nihat Özdemir'den konuyla ilgili açıklaması geldi. Fox Haber'e konuşan Özdemir, hiçbir Türk takımının yeni organizasyona katılamayacağını belirtti.

Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar için gerekli kararları alabileceklerini ifade eden Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA’nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz. Hiçbir Türk kulübü, Avrupa Süper Ligi’ne katılmayacak. Eğer bir takımımız söz konusu turnuvaya katılırsa biz de UEFA’nın cezalarını uygularız. Biz 55 federasyon olarak UEFA’nın yanındayız" diye konuştu.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, Avrupa Süper Ligi'nin kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.