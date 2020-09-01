TFF Başkanı Nihat Özdemir: Alt liglere de harcama limiti getirmeyi planlıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kademeli olarak TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.

TFF'nin Ankara'da gerçekleştirilen olağan genel kurulunda başkan Nihat Özdemir, delegelerin konuşmalarının ardından söz aldı.

Süper Lig'de uygulanan takım harcama limitinden bahseden Nihat Özdemir, "Süper Lig'e takım harcama limitlerini getirdik. Koyduğumuz harcama limitlerinde takımlar bunların içine girmekte zorlanıyor. Sıkıntıları var. Bu çalışmaları bir taraftan yapıyoruz. Bundan sonraki kademe TFF 1. Lig'e getirilecek. Bunu da oturttuktan sonra TFF 2. Lig, hatta TFF 3. Lig'e takım harcama limitlerini getirmek hedefimiz." diye konuştu.