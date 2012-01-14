TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar istifadan döndü

T24 - Ankara’da dün yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın açıklaması damgasını vurdu. Federasyon Başkanı Aydınlar, Yıldırım’ın cezaevinden gönderdiği mesajın okunması üzerine salonu terk etti. Aydınlar görevi bırakacağını söyleyince kulüp başkanları büyük tepki gösterdi.



Cemal Ersen'in Milliyet'teki haberine göre; Futbol Federasyonu’nun isteği üzerine Kulüpler Birliği Vakfı ile dün Ankara’da yapılan toplantıdan sonra Türk futbolu yeni bir krizin eşiğine geldi. 2.5 saat süren toplantıdan sonra medya mensuplarına kısa bir açıklama yapan Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın istifa kararı aldığı öğrenildi.



Futbolun sorunları, naklen yayın ihalesinin uzatılması ve kulüp gelirlerinin artırılması konularının görüşüleceği toplantıda yaşayanan sürpriz gelişme tüm kulüp başkanlarını şoka sokarken, Aydınlar’ın pazartesi gününe ertelenen yönetim kurulu toplantısında kararını çalışma arkadaşları ile paylaşacağı, ikna edilemediği takdirde görevini bırakacağı bildirildi.



Aydınlar’ın söz konusu kararı almasındaki en büyük etkenin Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım’ın cezaevinden gönderdiği mektup olduğu bildirildi. Toplantı ortasında sarı-lacivertli kulübü temsilen hazır bulunan asbaşkan Nihat Özdemir’in Yıldırım’ın mektubunu okumak istemesi üzerine ortam gerginleşti. Özdemir’in ısrar üzerine mektubun okunmasına geçilirken, Federasyon Başkanı Aydınlar, başkanvekilleri Lutfi Arıboğan ve Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri Akif Üstündağ ile Ergün Tekin toplantı salonundan ayrıldı. Saat 19.50 sıralarında federasyon yetkililerinin yan odaya geçmesinin ardından Özdemir, Aziz Yıldırım’ın açıklamasını okudu. Olaya diğer kulüp başkanları tepki gösterirken, gündemin Yıldırım’ın açıklamaları olmadığı ifade edildi. Buna rağmen Özdemir sözünü kesmedi ve Yıldırım’ın mesajının tamamını okudu.

Aydınlar sinirli döndü



Yaklaşık 15 dakika sonra toplantı salonuna dönen Aydınlar ve ekibi daha önce haberdar oldukları ve federasyonu suçlayan ifadeler taşıyan açıklamadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.





Aydınlar, şike ve teşvik soruşturmasında hedef haline getirildiklerini ve böyle bir ortamda görev yapmasının mümkün olmadığını söyleyince, toplantıya katılan kulüp başkanı ve yöneticileri adeta şoka girdi. Başta Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener olmak üzere Nihat Özdemir haricindeki tüm kulüp temsilcileri Aydınlar’ı kararından vazgeçirmek için harekete geçti.







Aydınlar ise “Ben ve ekibim Türk futbolunu içine düştüğü krizden çıkarmak için her türlü fedakârlığı yapıp elimizden geleni yapmaya çalışırken, böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak son derece kırıcı. Ben artık yokum” yanıtını verdi.



Aydınlar kararını tüm yönetim kurulu üyeleri ile paylaşmadan açıklamayacağını, ancak pazartesi günü yapılacak yönetim toplantısından sonra detaylı bir açıklama ile konuyu kamuoyu ile paylaşmayı planladığı bildirildi.



Aydınlar’ın istifası kurmayları tarafından da şaşkınlıkla karşılanırken Pazartesi günkü yönetim kurulu toplantısında konunun detaylarıyla ele alınacağı belirtildi. Aydınlar’ı vazgeçirmek için Kulüpler Birliği Vakfı’nın da devrede olduğu, böyle bir süreçte görevi bırakmasının Türk futbolunda derin yaralar açacağı görüşünde birleşildiği kaydedildi.

Başbakan’a söyleyecek mi?



Türk futbolunda yeni bir krize yol açacak bu gelişme sonrası Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın kararını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a danışıp danışmayacağı merak konusu oldu. Başbakan’ın tavrının Aydınlar’ın izleyeceği yol konusunda belirleyici olacağı ileri sürüldü.



Toplantıya Ankaragücü, Sivas ve Bursaspor kulübü temsilcileri katılmadı. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın yaklaşık 15 dakika geç katıldığı dün akşamki oturumun ilk bölümünde 58. maddenin değişmesi, yayın ihalesinin 2 yıl daha uzatılması ve İddaa gelirlerinin artırılması konuları konuşuldu. Kulüpler Birliği Vakfı 58. madde ile ilgili önceki hafta yapılan toplantıda alınan kararların aynen geçerli olduğunu dile getirirken, olağanüstü genel kurulun gereksizliği konuşuldu.

Genel kurul iptal mi?



Şike ve teşvik soruşturmasıyla zor günler yaşayan ve Futbol Federasyonu’nun 26 Ocak’ta yapılması öngörülen olağanüstü genel kurulunun yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Aydınlar’ın istifa kararında ısrar etmesi halinde genel kurulun iptal edileceği, Çerçeve statü gereği haziran ayında yapılacak olağan mali genel kurula kadar başkan vekillerinden birinin bu görevi üstleneceği belirtildi.



