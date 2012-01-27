T24 - Türkiye Futbol Federasyon'u üyesi Lütfi Arıboğan başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin girişimiyle istifa kararını Genel Kurul’da açıklamayan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın tatil dönüşü görevi bırakacağı iddia edildi.





Lütfü Özel'in Vatan'daki haberine göre; Aydınlar istifa kararı aldı TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar istifa ediyor. Aydınlar, son konuşmacı Ordu Başkanı Nedim Türkmen’in sözleri sırasında TFF yönetim kurulu üyelerine kürsüye çıkıp istifa edeceğini söyledi. Ancak başta Lütfi Arıboğan olmak üzere diğer üyelerin girişimiyle bu kararını askıya alan Mehmet Ali Aydınlar’ın 5 günlük tatil dönüşünde istifa edeceği öğrenildi.



Aydınlar kürsüden istifasını açıklamasa da özellikle Ali Koç’un kendisini hedef alan sözlerine sert yanıtlar verdi:



“Kurullar kaos değil karar almak için yapılır. Savunma hakkı kısıtlanmıyor. Kurullara baskı da söz konusu değil. PFDK 20, Etik Kurulu 15 gün savunma süresi vermiş. Eğer yeterli değilse ek süre talep edebilirler. Karar yetkisi Disiplin Kurulları’nda. Biz korktuğumuz için yetkileri devretseydik şimdi burada olmazdık. Ben buraya gelirken böyle bir süreç olacağını biliyor muydunuz? Bu nedenle mi beni TFF Başkanı yaptınız? F.Bahçe için önyargım varmış.. Sevgili Ali Koç yukarıda Allah var. Lütfen insaflı olun. Bir de bunu ben mi, yıllarca bu kulübe hizmet etmiş biri mi yapacak? Yüzümüze farklı konuşanlar arkamızdan farklı konuşabiliyor. Herkes suçsuz tek suçlu biziz. Biz koltuk meraklısı değiliz. Bizler onurlu kişileriz. Şerefimizle onurumuzla geldik, öyle de gideriz. Tarih gerçekleri yazacaktır. Ben çok rahatım. Biz yönetim olarak toplanıp gerekli değerlendirmeyi yapacağız.”

F.Bahçe’nin başkan adayı Erzik



Başbakan’la görüşen Şenes Erzik göreve gelirse, asbaşkanı olduğu UEFA’yla ilişkileri toparlayacak..



Genel Kurul’da UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik de yer aldı.. Konuşma için kürsüye çıkan F.Bahçe yöneticisi Cihan Kamer’in “Sayın asbaşkan, Türk futbolunu en iyi siz tanıyorsunuz, senelerce hizmet ettiniz. Sizin çok daha fazla taraf olmanız lazım. Bu kaostan bizleri kurtarmanızı bekliyoruz. Bu, adınızı tarihe altın harflerle yazdırır” demesi esasında geleceğin habercisi gibi.



Çünkü Erzik, TFF başkanlık koltuğu boşalırsa o mevkiye en büyük adaylardan. Kısa bir süre önce Mehmet Ali Aydınlar’la birlikte başbakan Tayyip Erdoğan’la bu konu üzerine görüşme yapan Erzik, F.Bahçe’nin TFF başkan adayı. Kanarya, Erzik göreve gelirse hem bulunduğu adil olmayan durumdan çıkacağını hem de UEFA ile ilişkilerin düzeleceğini tahmin ediyor.



