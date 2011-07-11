TFF Başkanı: Lig planlandığı gibi devam edecektir

T24 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma sürerken, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi. TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar toplantı sonrası yaptığıuı açıklamada, ''Bu konuda tüm kamuoyunun soğuk kanlılıkla hareket etmesini bekliyoruz. TFF'nin elinde herhangi bir belge bulamnmadığı için herhangi bir işlem başlatılamamaktadır.'' dedi. Ancak açıklamanın ardından ortaya atılan iddiaya göre delillerin TFF'ye verilmemesinin gerekçesi olarak, ''federasyonda görevli bazı isimlerin de şüpheli olarak yer alması'' gösterildi.
TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın konuşmasından satır başları şöyle:
'Delilller elimize geldiğinde karar vereceğiz'
''Bu konudakı inceleme mahkemının kararından sonra baslatılacakltır. Alacağımız kararın toplumun bir kısmı mutlu eymeyecek farkındayyız ama bu konuda tüm kamuoyunun desteğini rica ediyoruz. Yine yaşanan gelişmeler doğrultusunda UEFA ve FIFA ile iletişim içinde olacağız, kararlartımızı deliller elimize geldiğinde vereceğiz. Lig planlandığı şekilde aynen devam edecektir'' 'Türk futbolunu en az zararla kurtaracağız'
''Kulüpler Birliği içinde bulunduğumuz durumdan nasıl çıkacağımızı düşünüyor, bize de destek veriyorlar. Bu işten en az zararla Türk futbolunu çıkarmak istiyoruz, desteğinizi bekliyoruz.'' Mahkeme TFF'ye delilleri neden göndermiyor?
Şike iddiaları kapsamında Avrupa Kupaları maçlarından önce bir karar vermek için savcılık ve emniyetten delillerin gönderilmesini bekleyen Türkiye Futbol Federasyonu’na ise şu aşamada belgelerin gönderilmeyeceği iddia edildi. Belgelerin gönderilmemesine gerekçe olarak ise, “Şike soruşturması kapsamında federasyonda görevli bazı isimlerin de şüpheli olarak yer alması" ortaya atıldı.