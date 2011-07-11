TFF Başkanı: Lig planlandığı gibi devam edecektir

T24

'Delilller elimize geldiğinde karar vereceğiz'



'Türk futbolunu en az zararla kurtaracağız'



Mahkeme TFF'ye delilleri neden göndermiyor?



''Bu konudakı inceleme mahkemının kararından sonra baslatılacakltır. Alacağımız kararın toplumun bir kısmı mutlu eymeyecek farkındayyız ama bu konuda tüm kamuoyunun desteğini rica ediyoruz. Yine yaşanan gelişmeler doğrultusunda UEFA ve FIFA ile iletişim içinde olacağız, kararlartımızı deliller elimize geldiğinde vereceğiz. Lig planlandığı şekilde aynen devam edecektir''''Kulüpler Birliği içinde bulunduğumuz durumdan nasıl çıkacağımızı düşünüyor, bize de destek veriyorlar. Bu işten en az zararla Türk futbolunu çıkarmak istiyoruz, desteğinizi bekliyoruz.''Şike iddiaları kapsamında Avrupa Kupaları maçlarından önce bir karar vermek için savcılık ve emniyetten delillerin gönderilmesini bekleyen Türkiye Futbol Federasyonu’na ise şu aşamada belgelerin gönderilmeyeceği iddia edildi. Belgelerin gönderilmemesine gerekçe olarak ise, “Şike soruşturması kapsamında federasyonda görevli bazı isimlerin de şüpheli olarak yer alması" ortaya atıldı.