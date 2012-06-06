TFF Başkanı Demirören: Şike süreci bitti

FIFA Başkanı Sepp Blatter ile görüşen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türk futbolunun uzun süredir yaşadığı sürecin Tahkim Kurulu kararıyla bittiğini söyledi.

Yıldırım Demirören, nezaket ziyareti yaptıklarını, pazarlama ve finans departmanlarıyla görüşüp bilgi edindiklerini belirtirken, gelecek sene Türkiye'de yapılacak olan U20 Dünya Şampiyonası hakkında konuştuklarını ve toplantının da tamamen bundan ibaret olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı ilgili soruları da yanıtlayan Demirören, "Milli Takım teknik ekibiyle yaptığımız fikir alışverişinde özellikle arkadaşlıktan çok memnunlar, zaten bu sahaya yansıdı. 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, en iyi oynadığımız maçta mağlup olduk" diye konuştu.

Birinci hedeflerinin Türk futbolunda küfürü bitirmeyi amaçladıklarını belirtirken, "Türk futbolu bir süreç yaşıyor, bize göre bu süreç Tahkim Kurulu'nun kararıyla bitmiştir. Biz UEFA'nın istediği gibi özerk kurumların kararına göre haraket ettik" dedi.

Orman'a yanıt vermedi

Bu arada Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisi hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine, arkasında duran FIFA yazısını gösterdi ve "Biz şu anda neredeyiz?" diye yanıt verdi. Demirören basın mensuplarına açıklamalarını bu şekilde sonlandırıp FIFA Merkezi'nden ayrıldı.