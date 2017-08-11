TFF Başkanı Demirören: Eski Türkiye'yi, yeni Türkiye'de uygulamaya kalkmasınlar!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın milli takıma dönüş yolunda olduğunu söyledi. Lucescu ile Arda zirvesinin olumlu geçtiğini söyleyen Demirören, Arda'dan milli takıma döneceği yönünde açıklama beklediklerini söyledi.

Demiören, "Arda kaptanımıza idari ceza vermiştik. Süresiz kadro dışı değildi. Önümüze bir Kosova maçı vardı, ondan sonra da bir ara vardı. Bundan sonra Arda bıraktığını açıkladı. Arda'ya her zaman ihtiyacımız var. Arda bu kararından vazgeçerse, hocamız da Arda ile görüştüğüne göre son söz Arda kaptanımızın kararında. Bana göre olmaması gereken bir karardı bu... Görüşme çok olumlu geçti. Arda'ya kapı kapanmadı bizim tarafımızdan, biz Arda'ya idari bir ceza vermiştir." diye konuştu.

A Spor'a konuk olan Demirören, Beşiktaş ve Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçına ilişkin de değerlendirmede bulundu. "Bundan sonraki kupa finallerinde e-bilet uygulanacak. Ancak bizim kestiğimiz biletler TC kimliğe göre kesildi" diyen Demirören "Ben kurulların verdiği kararları sizlerle birlikte öğreniyorum. Atanan hakemleri sizle öğreniyorum. Önceden öğrenmiyorum. Ben de cezaları açıklandıktan sonra öğreniyorum. Eski Türkiye'yi, yeni Türkiye'de uygulamaya kalkmasınlar!" dedi.

Demirören'in sözlerinden satırbaşları şu şekilde:

3 bakanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Senelerdir olması gereken topantıyı bugün yapabildik. Yeni sezonun tedbierlerini hep beraber tartıştık. Spordaki şiddeti konuştuk. Bir başkanın bir başkanı dövmesinden, Samsun'da yaşanan olaylara dek konuştuk.

Bir başkan bir başkanı dövdüyse ve bu başkan 6222'den affedildiyse bu yasa yere gömüldü. Bu yasanın hakim ve savcılar tarafından direkt uygulanması gerekir.

Futbol bir tiyatro, sahne oyunu eğlence. Bundan faydalanmanız lazım. Federasyonun görevi organizasyon, güvenlik bizim görevimiz değil. O maçta 2000'e yakın güvenlik görevlisi vardı. Galatasaray, Fenerabahçe ve Beşiktaş maçlarından daha fazla güvenlik görevlisi vardı. Burada hatalı kim diye aramamaız lazım, bunu nasıl düzeltiriz diye bakmamız lazım. 6222'nin adli tarafının tamamen uygulanmasıyla bu sorunu çözeriz...

TFF gerekeni yaptı

Bundan sonraki kupa finallerinde e-bilet uygulanacak. Süper Kupa maçındaki bütün biletler T.C kimlik numarasıyla basıldı. Yakalanan kişiler de bundan dolayı bulundu. Demek ki biz TFF tarafından gerekli uygulamaları yapmışız.

Bizim verdiğimiz cezalar kurumların kendi kendine aldığı kararlardır. Hukukçularımız talimatlara göre ceza verirler. Benim kimseye şu kulübe ceza verin, şundan kaldırın diyemem. Camialar, yöneticiler, seyircilerimiz yaptığı her hareketin TFF karşısında bir bedelinin olduğunu bilmelidir.

Ben kurulların verdiği kararları sizlerle birlikte öğreniyorum. Atanan hakemleri sizle öğreniyorum. Önceden öğrenmiyorum. Ben de cezaları açıklandıktan sonra öğreniyorum. Eski Türkiye'yi, yeni Türkiye'de uygulamaya kalkmasınlar!

Siyasi olaylarla tribünlerin içine giren var, provokatörler var. Bizim masum taraftarlarımızın bunları engellemesi lazım. Türkiye bir mücadele veriyor. FETO ile kavga ediyoruz. Amaçları huzuru bozmak. Türkyie'de 2 önemli mevzu var. Bir siyaset, iki futbol. Buna medyasıyla her şeyiyle alet olanlar var.

Hüsnü Güreli uygulanan cezaların artırılması talebinde bulundu, cezanın ertelemesi olmasın diye bu teklifi yaptı. Sayın Adalet Bakanımız buna olumlu baktı. Her beraber bunun altında kalkacağız.Tabancayla gelen var maça. Baltayla geliyor, siz nereye geliyorsunuz? Şimdi maça gelene kadar, şehirden çıkarken de aramalar başlanacak.Öbür adım da tekrar demir parmaklıkları stada getirmek olur, bu da bizim için çok büyük bir yara olur.

Tazminat konusunda Terim görüşmesi olacak

Hocamızla yollarımız ayrıldı. Ben kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz. Yönetim kurulunda yapılan konuşmaları değerlendirip bir karar vereceğiz (tazminat). Hocamızla ayrılmamız gerektiğine inandığımız için yönetim kurulu ile birlikte böyle bir karar aldık... Biz hocamızla konuşarak, anlaşarak ayrıldık. Ona ayrılmamız gerektiğini anlatarak ayrıldık. Anlaşarak ayrıldık dediğimiz o zaten. Tazminat konusunda kendisiyle konuşacağız, ona göre bir değerlendirme yapacağız. Kendisiyle karşılıklı olarak konuşacağız.

Lucescu Galatasaray'ı kabul etmedi, ondan sonra görüştük

Milli takım için Şenol Güneş ile dört maç için görüştük. Fikret Orman'dan izin almamız gerekiyordu. Fikret Orman'da bu milli bir dava diyerek görüşmeye sıcak baktı. Çalıştığı takıma zarar vermeyecekse çalışmak istedik. Takıma zarar verebileceğine inandığı için kabul etmedi. Kulüp çalıştıran başka bir teknik adamla görüşmeyi istemedik. 13 senedir herkesin getirmek istediği Lucescu'ya gittik. Şenol hocadan cevap aldıktan sonra sayın Lucescu'yu aradım. Galatasaray'ı kabul etmediğini söyledi ve anlaştık. Mircea Lucescu ile mukavelemizde tazminat maddesi yok, o da bilinsin.