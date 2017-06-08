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Spor

TFF Başkanı Demirören açıkladı: Süper Lig'e 'Video Hakem' uygulaması geliyor!

"Video hakem sistemi Avrupa'da kullanılmaya başlandı. Türkiye'de de ilk adımı attık"

08 Haziran 2017 14:51

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 'Video Yardımcı Hakem' (VAR) sisteminin ocak ayından itibaren uygulamaya geçirileceğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya, İngiltere ve İtalya'da da VAR sistemine geçileceğini söyleyen Demirören, "Sistemin sezon başına yetişmesi imkansız. Eğitimleri sürüyor. Mesleği yeni bırakan hakemlerden de yararlanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Demirören ve Kulüpler Birliği Federasyonu Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Futbolun içinde hakem hataları var. Hiç kimse Türk hakemlerinin adaletsiz olduğunu söyleyemez. Video hakem sistemi Avrupa'da kullanılmaya başlandı. Türkiye'de başlaması için ilk adımı attık, deniyoruz. Bu işe Almanya, İngiltere, İtalya herkes başlıyor. Biz de Göksal Gümüşdağ ile görüştük, bugün bu sürece başladık. Video hakem sisteminin sezon başına yetişmesi imkansız. Ocak ayında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türk futboluna hayırlı olsun. Sezon başına yetişmesi imkansız çünkü eğitimleri uzun sürüyor. Almanya falan 1 sene hazırlandı buna. Yeni bırakmış hakemlerden de video hakem sisteminde yararlanabiliriz."

Göksel Gümüşdağ ise, çalışmaların yeni olmadığının altını çizerek, "1 yıldır Video hakem konusunda talebimiz vardı. Düşme veya şampiyonluğu etkileyecek bir ortamda bu uygulamadan uzak kalamayız. Serie A'daki tüm çalışmalara Yusuf Namoğlu da katıldı. Ocak ayında inşallah başlarız." ifadesini kullandı. 

 

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