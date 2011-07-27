TFF Başkanı Aydınlar: Süper Lig'den 5-6 takım düşebilir

T24

Süper Lig'e hangi takımlar alınır?

Başkan hukukçulardan görüş aldı

Biz bu devlerle nasıl baş ederiz?

Niye 18 takım dedi?

Futbol Federasyonu’nun dün Bank Asya 1. Lig’e yer alan kulüplerin başkanlarıyla yaptığı toplantıda ilginç diyaloglar yaşandı.TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar önce kısa bir konuşma yaptı ve başkanlara toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.Türk futbolunun tarihindeki en kaotik ortamdan geçtiğinin altını çizen Aydınlar, bu dönemi hep birlikte en az zararla atlatmak için çaba sarfettiklerini söyledi.Hürriyet'in haberine göre toplantıda şu konuşmalar geçti:- Arkadaşlar, bu sezon Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig kesinlikle 18 takımla oynanacak.Bu sözler Bank Asya 1.Lig kulüp başkanları arasında heyecan yarattı. Öyle ya, eğer Süper Lig’den 5-6 takım düşerse kendilerinin de bir üst lige çıkma ihtimali vardı. Ama bu beklenti az sonra hayal kırıklığına dönüştü.- Arkadaşlar Süper Lig’den 5-6, Bank Asya 1.Ligi’nden de 6-7 takım küme düşebilir.Aydınlar bu konuda soruların hepsini yanıtsız bıraktı.- Kimler düşebilir, kimler çıkabilir size söyleyemem.- Sadece kulüpler değil, teknik direktörler ve futbolcuların da kaderleri söz konusuydu. Başkanlar bu konuda endişelerinin giderilmesini istiyor ama Aydınlar soruşturma hakkında en küçük bir detay vermiyordu.- Başkan, lig 18 takımla başlayacak diyorsunuz. Eğer 5-6 takım düşerse Süper Lig’e hangi takımlar alınacak?- Bank Asya 1.Lig’den alacağız.- Bank Asya 1.Lig’den de o kadar takım düşecek. O zaman ne olur?- Bir alt ligden alırız.- Bu nokta herkesin kafasını karıştırdı. Çünkü federasyonun bir yada birkaç takımı küme düşürme hakkı vardı. Ama bir üst lige takım alma hakkı yoktu. Bir kulüp başkanı bunu söyle formüle etti;- Ben hukukçulara sordum. Onlar kanundaki bir maddeyi hatırlattılar. Bir sezon içinde bir takım 2 ya da daha fazla maça çıkmazsa ve bu takım sayısı 3’ten fazlaysa otomatik olarak o takımlar küme düşer. Federasyon bu takımların yerine alt ligden takım alabilir.Ama kanun maddesini toplantı boyunca havada kaldı. Öyle ya, eğer federasyon bunu açıklamışsa vardı bir bildiği.- Ardından sorular yağmur gibi gelmeye başladı.- Diyelim ki Fenerbahçe, Beşiktaş küme düştü. Adamlar Süper Lig bütçesi ile gelecekler. Nasıl mücadele edeceğiz? Haksız rekabet değil mi bu?- Ona göre ayarlayacağız.- Nasıl ayarlayacaksınız başkan? 10 yabancıyla gelecekler.- Ayarlayacağız merak etmeyin. Mesela yabancı konusunda kararımız 3+1 olacak.Kulüp başkanlarının sıkıntısı sadece haksız rekabet değildi. En önemli konulardan biri de transferlerdi.- Adı şikeye karışmış futbolcu ve teknik direktörler olabilir diyorsunuz. Onların isimlerini verin bize.- Hayır veremem. Bunu size söyleyemem.- Peki başkan biz ne yapacağız o zaman? Ben transferimi yaptım. 3 ay sonra siz çıkıp senin aldığın 3 oyuncu şikeye karışmış derseniz bu haksızlık olmaz mı?- Vallahi ben voleybolda bir transfer yaparken ailesine kadar inceleyip öyle alıyordum oyuncuyu. Siz de öyle yapın.- Bank Asya 1.Lig kulüpleri, federasyondan eğer küme düşme olursa Süper Lig’in eksik oynanmasını istediler. Bunu da, “Süper Lig bütçesi ile Bank Asya 1.Lig’e gelirlerse haksız rekabet olur” diye gerekçelendirdiler. Ve kendi geliştirdikleri formülü sundular.Bu formüle göre;Süper Lig eksik takımla oynanacak, gelecek sezon da (eğer 3 takım küme düşürülürse) 6 takım Bank Asya 1. Lig’e çıksın. Böylece haksız rekabetin önüne geçeriz.Bu öneriye Mehmet Ali Aydınlar karşı çıktı. Küme düşme gerçekleşirse bile liglerin 18 takımla oynanacağını söyledi ve ekledi;- Düşen olursa lig yükselme kriteri belirleriz. Bu kriterle 18 takıma tamamlarız.